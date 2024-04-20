Киев, 20 апреля, 2024, 07:07 — ИА Регнум. Два терминала морского порта Южный под Одессой оказались повреждены, сообщило 19 апреля министерство инфраструктуры Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Порт

В ведомстве отметили в социальных сетях, что поврежденные терминалы используются для перевалки сельскохозяйственной продукции. Мининфраструктуры также уточнило, что один из разрушенных терминалов принадлежал сингапурской компании «Дельта Вилмар».

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава военной администрации Одесской области Олег Кипер заявил, что в регионе получила повреждения припортовая инфраструктура. По ней якобы нанесли ракетные удары.

Позже глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал, что российские войска якобы ударили по морскому порту Южный в Одесской области. По его словам, в портовую инфраструктуру попало несколько ракет.

Глава киевского режима также утверждал, что украинская часть порта не пострадала, а удар затронул только ту, которой управляет сингапурская сторона. При этом официальных подтверждений российской стороны о нанесении каких-либо ударов по объектам в Одесской области не поступало.