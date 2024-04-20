Уссурийск, Приморский край, 20 апреля, 2024, 06:41 — ИА Регнум. Мужчина, стрелявший по детской площадке из газового пистолета, задержан в Уссурийске в Приморском крае. Об этом 20 апреля сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

carlos5847 Пистолет

По версии следствия, 48-летний житель Уссурийска в состоянии алкогольного опьянения выстрелил как минимум один раз в сторону детской площадки. Стрельба велась из газового пистолета ИЖ 79-8 из квартиры дома на улице Штабского.

В момент стрельбы на площадке находились трое детей, которые проявили бдительность и сообщили в полицию об инциденте. Проведены следственные мероприятия, в ходе которых у подозреваемого изъяты пистолет и патроны к нему.

Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Дербенте возле кафе мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета. Отмечается, что у стрелявшего возник конфликт с местным жителем. Стрелявший с места инцидента скрылся.

14 апреля в Санкт-Петербурге мужчина с собакой устроил стрельбу из аэрозольного пистолета в пункте выдачи одной из электронных торговых площадок. Причиной такого поведения стало замечание, которое сотрудник сделал в адрес животного. Стрелявшего задержали.