Ишимский район, Тюменская область, 20 апреля, 2024, 06:04 — ИА Регнум. Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области к утру 20 апреля достиг критериев «опасного явления». Об этом в субботу сообщили в администрации города Ишим.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

«Уровень воды в реке Ишим у города Ишима достиг критериев опасного явления «половодье». 20 апреля на 2 часа местного времени уровень (воды. — Прим. ред.) составил 861 сантиметр», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале городской администрации.

Там отметили, что в ближайшее время ожидается нарушение дорожного сообщения между населёнными пунктами, под угрозой подтопления оказались низководные мосты, садоводческие участки и земли сельхозназначения.

Как передавало ИА Регнум, 16 апреля губернатор Тюменской области Александр Моор объявил срочную эвакуацию населения города Ишим, Казанского и Ишимского районов в связи с прогнозами по паводку. 17 апреля река Алабуга в районе села Казанского вышла из берегов. Пункты временного размещения организовали в домах культуры и магазинах.

18 апреля уровень воды в реке Ишим у одноимённого города за сутки поднялся на 44 сантиметра, составив 462 сантиметра. Также рост уровня воды наблюдался у Абатского и Викуловского районов. На следующий день срочную эвакуацию объявили в пяти населённых пунктах Ишимского района Тюменской области.