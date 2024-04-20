Рязань, 20 апреля, 2024, 05:49 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили беспилотные летательные аппараты над территорией Рязанской области, сообщил глава Рязанской области Павел Малков.

Иван Шилов ИА Регнум Комплекс РЭБ

«Сегодня ночью средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области подавлены БПЛА», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений не выявлено.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 20 апреля система ПВО России уничтожила два дрона украинской армии в небе над Кардымовским районом Смоленской области. При этом в результате падения обломков одного из БПЛА загорелась ёмкость с горюче-смазочными материалами.

Ещё шесть беспилотников российские военные сбили в Брянской области. Их обнаружили в Выгоничском и Суземском районах региона. При падении фрагментов одного из обезвреженных дронов вспыхнул пожар на объекте энергетической инфраструктуры.