Запорожье, Запорожская область, 20 апреля, 2024, 05:44 — ИА Регнум. Мощные взрывы произошли в подконтрольном Украине городе Запорожье. Об этом 20 апреля сообщил глава назначенной Киевом военной администрации Запорожской области Иван Федоров в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Как указал Фёдоров, в Запорожье прогремело несколько взрывов, он рекомендовал жителям проследовать в укрытия.

По данным онлайн-ресурса для оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации, на момент взрывов в подконтрольных Украине районах Запорожской области объявлена воздушная тревога. Кроме того, воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины.

Также украинский телеканал «Общественное» и издание «Зеркало недели» сообщили о взрывах в Днепропетровской области.

Информация о возможных пострадавших не поступала.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Одесской области ударами ракет повредили припортовую инфраструктуру. Глава областной военной администрации Олег Кипер уточнил, что пострадал мужчина, он получил осколочное ранение.

Позднее глава киевского режима Владимир Зеленский во время заседания Совета Украина — НАТО заявил, что Вооружённые силы России якобы нанесли удар по морскому порту «Южный» в Одесской области. При этом в Минобороны РФ не подтвердили информацию об ударах по военным объектам в Одесской области.