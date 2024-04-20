Париж, 20 апреля, 2024, 05:42 — ИА Регнум. Дальний внучатный племянник Наполеона Бонапарта французский политик Иоахим Мюрат предупредил, что между Европой и Россией может начаться военный конфликт. Об этом он написал 19 апреля в статье в журнале Revue Politique et Parlementaire.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Евросоюз

Он считает, Франция может оказаться в числе участников указанного потенциального столкновения. По его словам, Париж к войне подталкивают евробюрократы.

Мюрат призвал освободить европейские страны от влияния Брюсселя. При этом он написал, что поддерживает Украину и раскритиковал Россию. Политик также объявил о своем участии в выборах в Европарламент.

Он является потомком маршала наполеоновской армии Иоахима Мюрата, который был женат на сестре Наполеона Каролине Бонапарт. Мюрату 53 года. Политик служил в десантных войсках Франции. Кроме того, он бывал в Косово в составе французского контингента KFOR (международные силы под руководством НАТО).

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года внук президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль заявил, что Североатлантический альянс уже проиграл в украинском конфликте. Он пояснил, что у США и западных стран закончились ресурсы, чтобы продолжать боевые действия.

Пьер де Голль также выразил желание получить гражданство России. 20 января он призвал Францию вступить в БРИКС в качестве альтернативы опеке НАТО.