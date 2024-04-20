Вашингтон, 20 апреля, 2024, 05:15 — ИА Регнум. Член палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки от Республиканской партии Пол Госар в ходе заседания комитета по процедурным вопросам, трансляцию которого вёл телеканал C-SPAN, призвал Украину отбросить мысли о возвращении Крыма.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Когда я спрашиваю Украину, что для них победа, то в ответ слышу о возврате всех территорий и Крыма. Ребята, Крым никогда туда не вернётся. Там большинством приняли решение быть с Россией», — указал конгрессмен.

Пол Госар подчеркнул, что США необходимо прекратить финансирование Украины, пока президент Джо Байден не инициирует мирные переговоры об урегулировании конфликта. По мнению политика, поставки вооружений только усугубляют ситуацию и приводят к большему количеству жертв.

Ранее председатель турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма Унвер Сель также призвал Украину забыть о Крыме, оставив в прошлом все свои ожидания о его возвращении.

Как передавало ИА Регнум, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров подчёркивал, что Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью Российской Федерации, вопрос о принадлежности полуострова закрыт и обсуждению не подлежит.

Крым вошёл в состав России в марте 2014 года по итогам проведённого на полуострове референдума. При явке в 82% почти 96,6% проголосовавших высказались за возвращение Крыма в состав Российской Федерации.