Москва, 20 апреля, 2024, 04:58 — ИА Регнум. Старший сержант Вооружённых сил России Александр Колесник совершил подвиг, помешав прорыву украинских диверсантов. Об этом 19 апреля сообщило Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

В ходе наблюдения он заметил приближение вражеской группы к российским оборонительным позициям. Диверсионно-разведывательная группа двигалась, используя бронетехнику.

«Проявив инициативу, Александр незамедлительно открыл огонь по обнаруженному противнику. Александр Колесник, проявляя мужество и профессионализм, подвергаясь обстрелу со стороны противника, нанес ему существенный урон, уничтожив две единицы бронетехники с экипажами», — отметили в ведомстве.

В результате действий российского военнослужащего противник понёс тяжелые потери и отступил.

Как сообщало ИА Регнум, 16 апреля военный корреспондент Александр Коц рассказал о подвиге военного медика Михаила Торгашева, который закрыл собой пятерых раненых от удара украинского беспилотника. Сам военнослужащий погиб.

Торгашева посмертно представили к званию Героя России. Боец медицинского взвода начал участвовать в спецоперации в качестве добровольца в начале 2024 года. У него остались три дочери и сын.