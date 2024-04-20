Кито, 20 апреля, 2024, 04:52 — ИА Регнум. Чрезвычайную ситуацию национального масштаба объявил лидер Эквадора Даниэль Нобоа в связи с серьёзным кризисом в энергетической системе страны. Об этом 19 апреля сообщило издание Expreso.

(сс) Yamil Salinas Martínez Флаг Эквадора

«Объявить чрезвычайную ситуацию в связи с серьезными внутренними волнениями и общественными бедствиями на всей территории страны, вызванными чрезвычайной ситуацией в электроэнергетическом секторе, чтобы гарантировать непрерывность общественного электроэнергетического обслуживания», — уточняется в указе президента.

Действие указа продлится 60 дней, он предписывает мобилизовать полицию и вооружённые силы, чтобы обеспечить безопасность важнейших объектов инфраструктуры для предотвращения диверсий, террористических атак и иных угроз.

Энергетический кризис в Эквадоре связан с засухой, вызвавшей остановку ГЭС. В стране проводятся регулярные отключения электроэнергии на срок до 8 часов. Кроме того, соседняя Колумбия из-за засухи перестала экспортировать излишки электроэнергии, что усугубило ситуацию в Эквадоре.

Власти Эквадора в связи с энергетическим кризисом направили жалобу в прокуратуру в отношении 22 сотрудников министерства энергетики и горнодобывающей промышленности, включая экс-министра Андреа Арробо. Предполагается, что они намеренно скрывали важнейшую информацию, связанную с функционированием энергосистемы, и затягивали принятие решений.

Ранее ИА Регнум сообщало, что введённый в Эквадоре в начале года режим чрезвычайного положения продлили на 30 дней. Президент Нобоа принял такое решение «в связи с серьёзными внутренними потрясениями и наличием внутреннего вооруженного конфликта».

В Эквадоре 9 января ввели режим ЧП после побега из заключенияАдольфо Масиаса (Фито) — главаря наркокартеля (сбежал 7 января) и Фабрисио Колон Пико — главы другой крупной банды (сбежал 9 января). После их побега группа бандитов захватила заложников, ворвавшись в студию эквадорского телеканала TC в Гуякиле во время прямого эфира. Бандиты установили взрывчатку на входе в редакцию, требуя дать им микрофоны, чтобы говорить в прямом эфире.

Кроме того, заключённые взяли в заложники сотрудников, в том числе охрану в тюрьмах. В местах заключения начались бунты. Режим ЧП ввели на 60 дней, чтобы навести порядок в местах заключения.