В ООН прокомментировали гибель корреспондента «Известий» Ерёмина
Запорожская область, 20 апреля, 2024, 03:33 — ИА Регнум. Организация Объединённых Наций выступает против убийства журналистов, заявил заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак, комментируя гибель корреспондента «Известий» Семёна Ерёмина.
«Мы против убийства журналистов. Считаем, что все подобные убийства необходимо полноценно расследовать», — указал он в беседе с журналистами 19 апреля.
Как передавало ИА Регнум, о гибели корреспондента Семёна Ерёмина стало известно вечером 19 апреля. 42-летний журналист погиб в Запорожской области в зоне специальной военной операции при выполнении профессиональных обязанностей в результате атаки украинского FPV-дрона.
В «Известиях» отметили, что Ерёмин являлся одним из лучших корреспондентов России. Он работал на разных направлениях спецоперации, в том числе вёл репортажи с Мариуполя, «Азовстали» и Марьинки. Кроме того, корреспондент первым снял сюжеты о применении управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь», беспилотных летательных аппаратах «Ланцет», тяжёлых огнемётных системах «Солнцепёк» и расчётах FPV-дронов.