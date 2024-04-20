Запорожская область, 20 апреля, 2024, 03:33 — ИА Регнум. Организация Объединённых Наций выступает против убийства журналистов, заявил заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак, комментируя гибель корреспондента «Известий» Семёна Ерёмина.

https://t.me/izvestia Семён Ерёмин

«Мы против убийства журналистов. Считаем, что все подобные убийства необходимо полноценно расследовать», — указал он в беседе с журналистами 19 апреля.

Как передавало ИА Регнум, о гибели корреспондента Семёна Ерёмина стало известно вечером 19 апреля. 42-летний журналист погиб в Запорожской области в зоне специальной военной операции при выполнении профессиональных обязанностей в результате атаки украинского FPV-дрона.

В «Известиях» отметили, что Ерёмин являлся одним из лучших корреспондентов России. Он работал на разных направлениях спецоперации, в том числе вёл репортажи с Мариуполя, «Азовстали» и Марьинки. Кроме того, корреспондент первым снял сюжеты о применении управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь», беспилотных летательных аппаратах «Ланцет», тяжёлых огнемётных системах «Солнцепёк» и расчётах FPV-дронов.