Москва, 20 апреля, 2024, 03:16 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы отправил под арест троих подозреваемых в участии в банде из Белгородской области по делу об убийствах и похищениях, сообщили 19 апреля в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

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Они проведут в следственном изоляторе 1 месяц 19 суток.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы Юрченко Константину Валентиновичу, Бондареву Александру Анатольевичу, Вислогузову Геннадию Юрьевичу, подозреваемым с совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «б» ч. ст. 163 УК РФ (Вымогательство) избрана мера в виде заключения под стражу на срок один месяц 19 суток, то есть до 6 июня 2024 года», — уточняется в сообщении.

Соответствующее уголовное дело объединено с другими делами, касающимися исчезновения людей в Белгородской области, двух убийств и похищения. Ранее суд также продлил арест ещё троим фигурантам указанного расследования.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре российские силовики задержали банду киллеров, похищавших и убивавших людей с 1998 года. Группировка действовала в Москве, Московской и Калужской областях, Краснодарском крае и других регионах.

Участникам преступного сообщества инкриминируют более 30 серьёзных преступлений, в том числе убийство советника министра путей сообщения России в 2002 году.