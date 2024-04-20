Вашингтон, 20 апреля, 2024, 03:05 — ИА Регнум. Тысячу своих военных выведут из Нигера в ближайшее время Соединённые Штаты. Об этом 19 апреля сообщил журналист New York Times Эрик Шмитт в соцсети Х.

Иван Шилов ИА Регнум Нигер, разрыв военных отношений с США

«США сообщили Нигеру, что в ближайшие месяцы выведут 1000 американских военнослужащих», — уточнил журналист.

Агентство Reuters, ссылаясь на осведомлённый источник, пишет, что в ходе встречи 19 апреля замглавы Госдепа Курт Кэмпбелл и премьер-министр Нигера достигли соглашения о выводе войск США.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в марте захватившие власть в Нигере военные разорвали двустороннее военное соглашение с США, которое позволяло представителям Пентагона и американским военнослужащим находиться на территории страны. Официальной причиной такого шага стало нарушение Вашингтоном дипломатического протокола, поскольку американская сторона не проинформировали Ниамей об одном из недавних визитов своей делегации.

На севере Нигера действует американская база беспилотников, в декабре 2023 года в стране находилось около 1,1 тыс. американских военных.

Летом 2023 года в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума от власти. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Тчиани.

16 сентября 2023 года Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о создании Альянса государств Сахеля. Это объединение появилось для организации коллективной безопасности в регионе.

В конце января все три страны приняли совместное решение как можно быстрее выйти из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Власти Буркина-Фасо, Мали и Нигера пояснили этот шаг тем, что организация, по их мнению, находится под влиянием иностранных держав.