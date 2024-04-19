Бразилиа, 20 апреля, 2024, 02:15 — ИА Регнум. Объединение БРИКС рассматривает вариант создания платформы, которая объединит финансовые системы стран — участниц указанной организации. Об этом сообщил 19 апреля заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в интервью телеканалу TV BRICS.

Иван Шилов ИА REGNUM БРИКС

«В практическом плане рассматривается несколько опций. Например, расчеты в стейблкоинах или вариант создания платформы, которая объединит финансовые системы ее участников (так называемый BRICS Bridge, подразумевающий состыковку действующих систем цифровых валют центробанков в государствах БРИКС)», — сказал замминистра.

По его словам, организация обсуждает возможность объединения национальных систем передачи финансовых сообщений. Рябков также отметил, что БРИКС создал специальный канал для обмена информацией между центральными банками своих членов.

Кроме того, организация утвердила регламент сотрудничества в сфере информационной безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года глава отдела валютной политики финансовой корпорации Trace Finance Эвандро Касиану допустил, что новый банк развития БРИКС может выпустить единую цифровую валюту стран этого объединения, но на это потребуется как минимум от пяти до десяти лет.

В сентябре 2023 года старший научный сотрудник ЦИМИ РАНХиГС Андрей Шелепов в беседе с ИА Регнум заявил, что создание единой валюты БРИКС позволит сбалансировать взаимную торговлю стран — участниц объединения, а также поможет процессу глобальной дедолларизации. По его мнению, сперва возможно появление некой безналичной расчётной единицы наподобие европейского ЭКЮ в конце XX века.

В середине февраля 2024 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что вопрос создания единой валюты БРИКС едва ли имеет перспективу на сегодняшнем этапе. Он добавил, что среди стран организации Бразилия наиболее активно продвигает тему, связанную с вопросом альтернативных платежных систем.