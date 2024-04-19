Берлин, 20 апреля, 2024, 01:09 — ИА Регнум. Обращение Германии к посольству России в Берлине с просьбой воздержаться от участия в памятных мероприятиях по случаю годовщины освобождения немецких концлагерей вызывает разочарование, заявили 19 апреля в российском диппредставительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Великая Отечественная война

«Данная позиция вызывает глубокое сожаление и разочарование. Продиктованная соображениями текущей политической конъюнктуры, она полностью игнорирует исторический контекст… не соответствует духу успешного многолетнего сотрудничества наших стран в военно-мемориальной сфере», — говорится в комментарии, опубликованном на официальном сайте посольства.

В диппредставительстве подчеркнули, что действия Берлина идут вразрез с германской культурной памятью и способствуют эрозии процесса послевоенного примирения между народами.

Отмечается, что позиция Германии не повлияет на планы российских загранучреждений в связи с 79-й годовщиной Победы и не помешает россиянам почтить память советского народа, внёсшего решающий вклад в освобождении мира от нацизма.

Как передавало ИА Регнум, 18 апреля официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что ФРГ выступила против участия РФ в памятных церемониях, посвящённых 79-летию освобождения узников нацистских концлагерей. Кроме того, Германия проигнорировала ноту России с требованием признать геноцидом преступления нацистских оккупантов в СССР во времена Великой Отечественной войны.