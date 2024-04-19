Владикавказ, 20 апреля, 2024, 00:43 — ИА Регнум. Ремонт взлётно-посадочной полосы (ВПП) в международном аэропорту Владикавказа завершён, воздушная гавань возобновила работу. Об этом 19 апреля сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в Telegram-канале.

Mr.Grand Международный аэропорт «Владикавказ»

«Ремонтные работы покрытия искусственной взлетно-посадочной полосы в аэропорту Владикавказа завершены», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что специалисты аэродромной службы оценили качество восстановленного покрытия ВПП и подтвердили возможность возобновления полётов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что аэропорт Владикавказа в Северной Осетии закрылся в связи с погодными условиями. Кроме того, из-за удара молнии разрушилась часть ВПП, ведутся работы по устранению повреждений.

В Северной Осетии объявлено штормовое предупреждение. С 19 по 21 апреля в регионе ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым ветром.