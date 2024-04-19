Захарова заявила о превращении Эстонии в тоталитарный режим
Москва, 20 апреля, 2024, 00:42 — ИА Регнум. Слова вице-канцлера по вопросам народонаселения и гражданского общества Эстонии Райво Кюйта о необходимости эстонских православных приходов выйти из подчинения Русской православной церкви (РПЦ) указывают на превращение Эстонии в тоталитарный режим, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
«Министр внутренних дел Эстонии Райво Кюйт убеждает православные приходы выйти из РПЦ… Эстонию превратили в тоталитарный режимчик», — написала Захарова в своём Telegram-канале.
Ранее Кюйт заявил, что представители ведомства уже провели первые встречи по этому вопросу с приходами Эстонской православной церкви и планируют дополнительные контакты на следующей неделе.
Как передавало ИА Регнум, ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс предложил признать РПЦ «террористической» организацией в республике и сообщил, что предложит парламенту страны проработать соответствующий законопроект. Мария Захарова заявила о полном отсутствии здравого смысла в этой инициативе.
17 апреля в пресс-службе МИД России сообщили, что из России вышлют сотрудника посольства Эстонии в Москве в ответ на враждебные и антироссийские действия Таллина.