Москва, 20 апреля, 2024, 00:42 — ИА Регнум. Слова вице-канцлера по вопросам народонаселения и гражданского общества Эстонии Райво Кюйта о необходимости эстонских православных приходов выйти из подчинения Русской православной церкви (РПЦ) указывают на превращение Эстонии в тоталитарный режим, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Министр внутренних дел Эстонии Райво Кюйт убеждает православные приходы выйти из РПЦ… Эстонию превратили в тоталитарный режимчик», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Ранее Кюйт заявил, что представители ведомства уже провели первые встречи по этому вопросу с приходами Эстонской православной церкви и планируют дополнительные контакты на следующей неделе.

Как передавало ИА Регнум, ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс предложил признать РПЦ «террористической» организацией в республике и сообщил, что предложит парламенту страны проработать соответствующий законопроект. Мария Захарова заявила о полном отсутствии здравого смысла в этой инициативе.

17 апреля в пресс-службе МИД России сообщили, что из России вышлют сотрудника посольства Эстонии в Москве в ответ на враждебные и антироссийские действия Таллина.