Москва, 20 апреля, 2024, 00:19 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации повысило таможенную пошлину на ввоз пива из недружественных стран в 2,5 раза, до 10 евроцентов за литр. Об этом говорится в документе, опубликованном 19 апреля на официальном портале правовой информации.

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Ранее пошлина за литр пива составляла €0,04, теперь же ставку подняли до €0,1 за литр.

«Доля данной продукции в общей структуре потребления не превышает 5%. Мера также не является запретительной и позволит выровнять конкурентные условия для российских производителей», — говорится в пресс-релизе Министерства промышленности и торговли РФ.

Отмечается, что постановление, подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным, вступит в силу по истечении семи дней с момента официального опубликования.

Как передавало ИА Регнум, в июле 2023 года Мишустин подписал постановление о повышении пошлин на импортируемые из недружественных стран вина с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр.

28 марта глава Министерства экономического развития Максим Решетников на совещании с президентом России Владимиром Путиным по развитию туризма предложил направить доходы от пошлин на вино из недружественных стран на развитие морских курортов. Как отметил Решетников, некоторых договорённостей в этом вопросе удалось достичь с Министерством финансов РФ.