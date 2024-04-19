Владикавказ, 19 апреля, 2024, 23:52 — ИА Регнум. Часть взлётно-посадочной полосы (ВПП) разрушилась из-за удара молнии в международном аэропорту Владикавказа, аэропорт временно закрыт. Об этом 19 апреля сообщила пресс-служба Росавиации.

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Уточняется, что международный аэропорт Владикавказа временно закрыт на прилёт и вылет в связи с погодными условиями. Часть взлётно-посадочной полосы получила повреждения из-за попадания молнии, на ВПП образовались ямы. Ведутся работы по устранению повреждений.

Возобновление работы аэропорта ожидается в течение двух часов.

«Из-за кратковременного закрытия аэропорта на запасной аэродром в Минеральные Воды ушли два рейса: Red Wings из Сочи; «Победы» из Москвы (Внуково)», — уточнили в Росавиации.

В Северной Осетии объявлено штормовое предупреждение. С 19 по 21 апреля в регионе ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым ветром.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о девятибалльном шторме в Центральной России. Скорость отдельных порывов ветра достигнет штормовых значений — до 17–22 м/сек, местами до 25 м/сек.

Аэропорты в Москве на фоне сильных ливней продолжили работу в штатном режиме. Приём и выпуск авиарейсов осуществляется без задержек, в плановом порядке.