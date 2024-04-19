Москва, 19 апреля, 2024, 23:19 — ИА Регнум. Представители всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» 19 апреля провели в разных регионах России многочисленные мероприятия, посвящённые памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Об этом говорится в пресс-релизе общественного движения.

РИА Новости/Константин Михальчевский

«Сейчас нам как никогда важно говорить о событиях, которые происходили в годы Великой Отечественной войны, не забывать о тех ужасах, что пережил советский народ, и хранить память о погибших за свою Родину», — указала исполнительный директор движения Анастасия Рябова.

Волонтёры встретились с пережившей блокаду Ленинграда Татьяной Карамзиной — председателей Кировской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда». Она поделилась воспоминаниями о рассказала о судьбах детей, проживавших в городе во время оккупации. Волонтёр Победы Кировской области Валентина Сергеева подчеркнула, что современному поколению важно знать историю и помнить о ценности человеческой жизни.

Также Волонтёры Победы провели памятное мероприятие «Никто не забыт, ничто не забыто» для учащихся старшей школы в посёлке Заполярный Ямало-Ненецкого автономного округа. В рамках мероприятия учащимся рассказали об ужасах Великой Отечественной войны, которые переживал советский народ, в том числе о пытках в нацистских концлагерях.

«Подобные мероприятия крайне важны для сохранения исторической памяти и формирования у молодого поколения правильного представления о событиях прошлого. Они помогают осознать ценность мира и недопустимость повторения подобных трагедий в будущем», — заявил член федеральной команды «Моя история» Виталий Мацаков, подчеркнув важность формирования правильного восприятия истории страны.

Памятные мероприятия также прошли в Донецкой Народной Республике, Москве и Тюменской области.

Как передавало ИА Регнум, 15 апреля «Волонтёры Победы» дали старт смене «Потомки победителей» во Владивостоке, которая продлится до 2 мая и в рамках которой встретятся с героями и лидерами общественных объединений и организуют волонтёрское сопровождение всероссийских и федеральных проектов в преддверии Дня Победы. 18 апреля «Волонтёры Победы» объявили о начале акции «Всероссийский субботник». Добровольцы приведут в порядок более 1000 памятников и мемориалов, посвящённых мирным гражданам, погибшим от рук нацистов в годы Великой Отечественной войны.