Минск, 19 апреля, 2024, 22:19 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Республики Беларусь отменил запрет на ввоз и обращение на территории страны продукции российской компании «Орими», которой принадлежат чайные бренды Greenfield, Tess, «Принцесса Ява» и кофе Jardin и «Жокей». Об этом в пятницу, 19 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

«С 19 апреля 2024 года отменена введённая… временная санитарная мера по запрету ввоза и обращения на территории Республики Беларусь продукции производства с ограниченной ответственностью «Орими», — говорится в сообщении.

Отмечается, что постановление об отмене запрета подписал главный государственный санитарный врач Республики Беларусь. Решение принято после того, как российская компания «Орими» представила доказательства, подтверждающие стабильность производственных процессов, хранения и транспортировки, а также указала на соблюдение системы контроля безопасности и качества.

Как передавало ИА Регнум, 9 апреля в Белоруссии ввели запрет на продажу чая «Принцесса Канди» и «Гита», производимого в России компанией «Орими». По данным минздрава республики, в ходе осуществления санитарного надзора было установлено, что продукция упомянутых торговых марок не соответствует требованиям по микробиологическим показателям безопасности. Позднее запрет распространили на всю продукцию российской компании.