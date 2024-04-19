Москва, 19 апреля, 2024, 21:42 — ИА Регнум. 21-летнего подозреваемого в убийстве москвича из-за парковки у дома в Москве и его братьев-соучастников доставили в столицу. Об этом стало известно 19 апреля.

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«Подозреваемых доставили в Москву в сопровождении оперативников», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Как передавало ИА Регнум, 17 апреля в районе Люблино 24-летнего мужчину зарезали в ходе конфликта на парковке. 21-летний подозреваемый припарковался на тротуаре возле жилого дома на Краснодарской улице, и местный житель сделал ему замечание. Началась драка, в ходе которой нарушитель ПДД воспользовался ножом.

На следующий день Следственный комитет сообщил, что правоохранители установили личность подозреваемого — гражданина одной из стран СНГ, находящегося в России нелегально. Его брошенный автомобиль вскоре обнаружили на парковке на Новороссийской улице, позднее силовики задержали отца и друга подозреваемого. По месту его жительства, а также у лиц из его окружения прошли обыски.

В ходе следственных мероприятий дело об убийстве переквалифицировали на более тяжкую статью — убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений, а непосредственного подозреваемого объявили в федеральный розыск, так как он мог скрыться из столичного региона.

В ходе обыска в рамках расследования у подозреваемого в преступлении изъяли 44 млн рублей. Позднее Прокуратура Москвы сообщила о задержании 21-летнего подозреваемого в убийстве, а МВД показало кадры допроса.

Как впоследствии выяснилось, соучастниками подозреваемого в попытке скрыться оказались его братья. В этом они признались во время допроса.