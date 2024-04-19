Дербент, Дагестан, 19 апреля, 2024, 21:34 — ИА Регнум. Мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета возле кафе в Дербенте вечером 19 апреля, сообщила пресс-служба МВД Дагестана.

Иван Шилов ИА Регнум

«На фоне ранее сложившихся неприязненных отношений, 28-летний житель Дербента произвел несколько выстрелов в 39-летнего местного жителя из травматического пистолета», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, стрелявший уехал после этого на автомобиле Lexus LX570. Пострадавшего госпитализировали. Правоохранители установили личность злоумышленника и принимают меры по задержанию.

В МВД подчеркнули, что это предварительная информация.

Как сообщало ИА Регнум, 19 апреля в селе Амурзет в Еврейском автономном округе пьяный местный стрелял в сотрудников полиции, которые приехали по вызову его родственницы. Женщина вызвала правоохранителей, так как мужчина стал угрожать расправой. Он ранил двух из троих прибывших на место полицейских. Сам он погиб, правоохранителей госпитализировали.

14 апреля в Санкт-Петербурге мужчина с собакой устроил стрельбу из аэрозольного пистолета в пункте выдачи одной из электронных торговых площадок. Причиной такого поведения стало замечание, которое сотрудник сделал в адрес животного. Стрелявшего задержали.