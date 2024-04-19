Банги, 19 апреля, 2024, 21:17 — ИА Регнум. Президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера поддерживает размещение на востоке страны российской военной базы. Об этом он заявил в интервью, опубликованном 19 апреля телеканалом RTVI.

(сс) Mikhail Metzel

«Я считаю, что для этого можно использовать восточный регион, который очень обширен, который находится на очень большом удалении, и где много негативных сил», — сказал он.

По мнению Туадеры, российская база поможет обеспечить порядок в этом регионе и прикрыть силы ЦАР на границе. Президент заявил, что руководство страны проанализирует ситуацию.

Глава республики сообщил, что российские инструкторы помогли ЦАР подготовить более 10 тыс. военнослужащих. Он также заявил о необходимости, кроме военной подготовки, воспитывать в стране настоящих патриотов.

Как сообщало ИА Регнум, Туадера заявил, что был бы рад приезду в ЦАР президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова. Им направили приглашения. Глава республики отметил, что они могут приезжать в любое удобное для них время.

В сентябре 2023 года Туадера грубо ответил на призыв президента Франции Эммануэля Макрона вывести из ЦАР российских инструкторов. Глава Центрально-Африканской Республики заявил, что с Россией есть соответствующее соглашение о военном сотрудничестве, а остальное — «не его [Макрона] дело».