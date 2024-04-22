Москва, 22 апреля, 2024, 10:08 — ИА Регнум. Права на 145 объектов недвижимости передала Москва собственникам помещений в многоквартирных домах и в нежилых зданиях в первом квартале 2024 года. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, теперь эти помещения можно будет оформить в общую долевую собственность и использовать для хозяйственных нужд.

Алексей Колчин ИА REGNUM Подвальные помещения

«Город отказался от права собственности на 145 нежилых помещений общей площадью более 25 тысяч квадратных метров», — заявил Владимир Ефимов. Он пояснил, что это — чердаки, подвалы и технические помещения в многоквартирных домах и нежилых зданиях. После прекращения права города на нежилые помещения правообладатели могут обратиться в Росреестр для оформления общей долевой собственности на эти объекты и использовать их по своему усмотрению.

Напомним, процедура передачи нежилых помещений с баланса города гражданам началась в 2014 году по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина. Права переданы уже более чем на 4,3 тысячи объектов недвижимости общей площадью около 565 тысяч квадратных метров.

«Жителям и собственникам коммерческих помещений в многоквартирных домах планируется передать 106 объектов площадью более 16 тысяч квадратных метров», — сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. Еще 39 помещений площадью 8,7 тысячи квадратных метров переданы в нежилых зданиях, отметил он.