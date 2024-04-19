Москва, 19 апреля, 2024, 20:27 — ИА Регнум. Умер российский предприниматель, основатель торгового комплекса «Три кита» Сергей Зуев. Ему было 68 лет.

Юрий Машков / ТАСС

О смерти Зуева сообщил «Известиям» его адвокат Станислав Акимов. Подробности случившегося неизвестны.

«Зуев лишился возможности управлять торговым центром в 2006 году — тогда его арестовали в рамках дела о контрабанде мебели из Италии. Следствие считало, что вес товара занижался и в результате предприниматели недоплатили таможенные пошлины», — привело издание фрагмент биографии предпринимателя.

В 2010 году Зуева приговорили к восьми годам лишения свободы по делу о контрабанде мебели для магазинов «Гранд» и «Три кита». В связи с делом сменилось руководство Федеральной таможенной службы (ФТС) — её возглавил Андрей Бельянинов; досрочно сложил полномочия генпрокурор Владимир Устинов, были уволены глава Федерального агентства по особым экономическим зонам Юрий Жданов и несколько сотрудников ФСБ, в том числе два генерала.

Апелляционную жалобу защиты Зуева после приговора суда отклонили. Наказание он отбывал в колонии в Архангельской области, в 2011 году вышел на свободу в связи с декриминализацией статьи о контрабанде и начал тяжбу с новыми владельцами управлявшей «Тремя китами» фирмы и владевших торговым комплексом компаний в Лихтенштейне и Германии. В 2020 году Арбитражный суд Московской области вернул ему контроль над «Тремя китами». Впоследствии Зуев проиграл во всех вышестоящих инстанциях и снова оказался под следствием по делу о захвате офиса «Трёх китов». Зуева вновь осудили, теперь на два года колонии-поселения условно. В Германии и Лихтенштейне рассматриваются иски о восстановлении прав на активы.