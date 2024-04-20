Донецк, 20 апреля, 2024, 20:42 — ИА Регнум. Команда рекордной автоэкспедиции «100 000 километров возможностей» в апреле 2024 года проехала часть маршрута по Донецкой Народной Республике, посетив четыре города.

ПРЕСС-СЛУЖБА АНО РСВ «РОССИЯ — СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

Уникальный в мировой практике автопробег продолжительностью почти в семь месяцев охватит 85 регионов России. Он проходит при информационной поддержке Национальных проектов России, а также при поддержке президентской платформы «Россия — страна возможностей», Движения Первых, Российского туристического форума «Путешествуй!» и Международной выставки-форума «Россия».

Участники автоэкспедиции, в частности, хотят установить мировой рекорд автопробега в границах одной страны по неповторяющемуся маршруту, провести полноценный аудит достопримечательностей, маршрутов и туристической инфраструктуры, а также рассказать широкой аудитории о людях, которые внесли вклад в развитие своей малой родины.

В рамках визита в ДНР, два экипажа на двух отечественных автомобилях Lada Vesta и Москвич 3 исследовали дороги, города и сёла региона. Одним из первых мест на маршруте стала Авдеевка.

Участники экспедиции передали гуманитарную помощь жителям, помогли местной народной дружине с разгрузкой машин со стройматериалами для домов и храма. В тот же день члены экипажа посетили памятник погибшим детям Донбасса «Аллею ангелов» и Мемориальный комплекс «Саур-Могила».

В Амвросиевке команда решила посетить детский дом. Ребята горячо встретили участников автоэкспедиции.

«Одна из ценностей проекта — это возможность объединять людей, делиться самым лучшим, что есть в каждом регионе России. Так случилось и с тульскими пряниками. Мы из самой Мекки пряников для детей детского дома и жителей Авдеевки привезли свежие тульские угощения», — рассказал тележурналист, автогонщик и многократный рекордсмен России по автоспорту Андрей Леонтьев.

Следующим городом на маршруте автоэкспедиции стал Мариуполь. Членов экипажа поразило, с какой скоростью идёт восстановление города, включая постройку нового квартала. Участники автоэкспедиции встретились с представителями СМИ в представительстве президентской платформы «Россия — страна возможностей». Благодаря сделанным фотографиям, путевым заметкам и видеодневникам жители смогут познакомиться с богатой палитрой уникальных локаций региона, узнать о новых маршрутах. Там участники автопробега также пообщались с тренером тэг-регби Юлией Ефремовой.

В Донецке члены экипажей познакомились с уникальным кузнецом, слава о котором давно перешла границы города. Виктор Михалев превращает гильзы и боевые снаряды в розы — символ города. Ещё одним героем проекта стала 15-летнняя школьница, активистка «Движения Первых» Дарья. Её блог «Активист вокруг света» одержал победу в спецноминации «Лучший блог о новых регионах».

«Стараюсь мотивировать людей вокруг на новые свершения, своим опытом доказывая, что нет ничего невозможного и любая неудача со временем станет успехом! Пример этому — моя победа в проекте ТопБЛОГ президентской платформы «Россия — страна возможностей», — поделилась Дарья.

Окончание маршрута команды «100 000 километров возможностей» запланировали на октябрь 2024 года в Магадане в парке «Маяк» на берегу Бухты Нагаева Охотского моря. Итогом рекордной экспедиции станет один из самых масштабных аудитов в мировой практике региональных автомаршрутов с анализом существующей инфраструктуры для путешественников, доступности достопримечательностей.

После завершения автопробега автомобили-участники экспедиции продадут на благотворительном аукционе. Особую ценность составит айдентика проекта на кузовах машин. Все участники и герои проекта оставят свои автографы.

Как сообщало ИА Регнум, первая в России автомобильная экспедиция вокруг Азовского моря стартовала 16 мая 2023 года. Колонна брендированного транспорта отправилась из мастерской управления «Сенеж». На маршруте экспедиции — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская область. В рамках автомобильной экспедиции участники преодолели 2800 км.