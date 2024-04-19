Якутск, 19 апреля, 2024, 20:14 — ИА Регнум. В столице Республики Саха (Якутия) Якутске торжественно вручили удостоверения выпускникам программы ПОРА и Росприроднадзора «Арктический волонтер». Общественными инспекторами официально стали 22 жителя Республики Саха (Якутия).

Пресс-служба ПОРА В Якутске торжественно вручили удостоверения выпускникам программы ПОРА и Росприроднадзора «Арктический волонтер»

«Арктический волонтер» — важный проект, ведь новоиспеченные инспекторы станут частью системы общественного контроля за состоянием окружающей среды в арктических районах. Волонтеры обладают специальными знаниями и имеют особые полномочия для борьбы с нарушениями природоохранного законодательства.

С помощью инспекторов будет осуществляться общественный контроль по соблюдению требований природоохранных законов, сообщил на награждении в Якутске врио руководителя управления Росприроднадзора по Республике Саха Никита Андреев. Общественные инспекторы — это добровольные помощники государственных инспекторов. Они добровольно и безвозмездно помогают выявлять экологические нарушения. В их задачи входит фиксация правонарушений и передача данных в органы государственного надзора, обеспечение сохранности вещественных доказательств правонарушений, участие в реализации государственных программ по охране окружающей среды, по экопросвещению населения.

Программа действует на волонтерских началах: обучение бесплатно, но и общественные инспекторы не получают денег за работу.

Менеджер экологических проектов ПОРА Екатерина Макарова отметила, что Якутия и Чукотка — самые отдаленные от европейской части России регионы Арктической зоны, охваченные проектом «Арктический волонтер». «Участники проекта в Якутске начали свою экологическую деятельность уже во время процесса обучения, они проводили экопросветительские мероприятия и принимали активное участие в обсуждении насущных проблем региона», — добавила Екатерина Макарова. Она также отметила сплоченность, открытость и доброжелательность участников из Якутии.

Пресс-служба ПОРА В Якутске торжественно вручили удостоверения выпускникам программы ПОРА и Росприроднадзора «Арктический волонтер»

«Проектный офис развития Арктики одной из своих основных задач всегда считал налаживание коммуникаций между общественными организациями, наукой и властью. И отрадно видеть, что в Республике Саха эти коммуникации развиты хорошо», — поделился член правления ПОРА Константин Деринг. Он рассказал, что после вручения сертификатов он ещё около часа неформально общался с активистами и чиновниками, которые проявили интерес к образовательным и экологическим проектам ПОРА. Деринг выразил надежду, что совместно с волонтерами получится сделать немало добрых дел в Якутии.

На сегодняшний день в арктических регионах уже около 250 человек получили удостоверения общественного инспектора Росприроднадзора и сертификаты ПОРА.