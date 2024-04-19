Москва, 19 апреля, 2024, 20:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Текст обращения 19 апреля опубликовали на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM

Глава государства назвал МККФ настоящим праздничным событием культурной жизни России. Он отметил богатую конкурсную программу фестиваля и выразил уверенность, что мероприятие традиционно будет проходить в дружеской атмосфере и поможет укреплению связей, а также популяризации искусства.

«Своей высокой гуманистической миссией он объединяет как маститых кинематографистов, так и тех, кто только начинает свой путь в искусстве, дарит молодым талантливым режиссёрам, актёрам, сценаристам и художникам прекрасную возможность представить на суд авторитетного жюри свои первые творческие работы», — заявил Путин.

Московский международный кинофестиваль впервые состоялся в 1935 году, но его прекратили проводить с началом Великой Отечественной войны. В 1959 году традицию проведения кинофестиваля в Москве возобновили и с этого года начали проводить нумерацию конкурсов.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в январе 2024 года поздравил киноконцерн «Мосфильм» со 100-летием. Президент напомнил, что эта студия — одна из старейших в России. Он также напомнил о богатой истории киноконцерна, в которой много творческих достижений и выдающихся деятелей.