Путин поприветствовал участников ММКФ
Путин направил приветствие участникам Московского международного кинофестиваля
Москва, 19 апреля, 2024, 20:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Текст обращения 19 апреля опубликовали на сайте Кремля.
Глава государства назвал МККФ настоящим праздничным событием культурной жизни России. Он отметил богатую конкурсную программу фестиваля и выразил уверенность, что мероприятие традиционно будет проходить в дружеской атмосфере и поможет укреплению связей, а также популяризации искусства.
«Своей высокой гуманистической миссией он объединяет как маститых кинематографистов, так и тех, кто только начинает свой путь в искусстве, дарит молодым талантливым режиссёрам, актёрам, сценаристам и художникам прекрасную возможность представить на суд авторитетного жюри свои первые творческие работы», — заявил Путин.
Московский международный кинофестиваль впервые состоялся в 1935 году, но его прекратили проводить с началом Великой Отечественной войны. В 1959 году традицию проведения кинофестиваля в Москве возобновили и с этого года начали проводить нумерацию конкурсов.
Как сообщало ИА Регнум, Путин в январе 2024 года поздравил киноконцерн «Мосфильм» со 100-летием. Президент напомнил, что эта студия — одна из старейших в России. Он также напомнил о богатой истории киноконцерна, в которой много творческих достижений и выдающихся деятелей.