Москва, 19 апреля, 2024, 19:49 — ИА Регнум. В Донецке погиб сражавшийся за Россию американец Рассел Бентли, сообщила 19 апреля главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

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«Рассел Бентли, он же Техас, реальный американец, реально из Техаса, погиб в Донецке <…> Ужасно. Царство Небесное», — написала она в Telegram-канале.

Журналистка добавила, что Бентли сражался за Россию и сотрудничал с Радио Sputnik.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград 2 августа 2023 года заявил, что погибшие участники специальной военной операции ушли как герои, не дрогнув и не отступив. Глава государства в ходе церемонии отметил подвиг командира мотострелковой бригады полковника Дениса Иванова и командира штурмовой группы капитана Романа Воробьёва, сражавшихся и героически погибших в ходе спецоперации.