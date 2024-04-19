Ростов-на-Дону, 19 апреля, 2024, 19:39 — ИА Регнум. Мужчину, укравшего гуманитарный груз у Елены Павловой, вдовы ополченца Арсена Павлова — Моторолы, задержали. Злоумышленник находится в Октябрьском отделе полиции Ростова-на-Дону. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Кадр из видео ИА Регнум

«Задержали вора, который украл гуманитарку у жены Моторолы. Он дал признательные показания. Раскаивается и просит пойти на мирную (мировую. — Прим. ред.)», — рассказал собеседник агентства.

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Он добавил, что волонтёры отказали преступнику, указав на то, что давали ему шанс.

Груз собирали организации «Добро в Дом», где вдова Моторолы является одним из основателей, и группа гуманитарной помощи «ЖК Суворовский». Во время переноски грузов для отправки 17 апреля злоумышленник воспользовался моментом и украл часть гуманитарной помощи. В течение суток волонтёры не обращались в полицию, надеясь, что вор одумается и вернёт украденное, но этого не произошло, и они обратились к правоохранителям.

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В день кражи подозреваемого в краже запечатлела камера видеонаблюдения. По предварительной информации, им оказался местный житель Виталий Б., который после совершённого деяния скрылся на Hyundai Solaris с ростовским госномером. Сожительница мужчины рассказала ИА Регнум, что на видео у него в руках пакеты с мусором, а не украденная гуманитарная помощь, но в то же время она затруднилась объяснить, почему он кладёт пакеты с якобы мусором к себе в машину.