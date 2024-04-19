Пятигорск, Ставропольский край, 19 апреля, 2024, 19:25 — ИА Регнум. Межрегиональный семинар «Сердце Кавказа» стартовал на площадке центра знаний «Машук» в Пятигорске 19 апреля.

Семинар объединил на своей площадке 150 неравнодушных молодых людей, представителей общественных объединений, преподавателей гуманитарных наук, кавказоведов, наставников в различных направлениях. В фокусе мероприятия — развитие общественной и образовательной сферы региона, а также укрепление межнационального диалога.

«Рад видеть здесь такое большое количество неравнодушных людей, которые вносят огромный вклад в будущее нашего многонационального Кавказа, в будущее нашей общей России. Уверен, что идеи, которые вы выработаете здесь, будут в дальнейшем успешно реализованы и распространены на все регионы СКФО», — заявил помощник полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Евгений Ткачев, открывая семинар.

Генеральный директор Центра знаний «Машук», заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Антон Сериков подчеркнул, что участники семинара вместе с экспертами разрабатывают важнейшие решения по развитию образовательной, предпринимательской и общественной сфер региона.

«Мы проводим разнообразные программы для представителей органов власти, бизнеса и активной молодежи региона, одна из таких программ — «Сердце Кавказа», — добавил он.

Заместитель директора департамента просветительской деятельности Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Георгий Савельев отметил высокую важность работы, которую участники семинара выполняют по зову сердца. Он напомнил, что перед Россией стоят большие вызовы. Как никогда важным становится укрепление смыслового поля.

«Практики, которые вы создадите здесь, помогут в развитии созидательного потенциала молодёжи, окажут положительное воздействие на сохранение и укрепление наших традиционных духовно-нравственных ценностей», — заявил замдиректора департамента просветительской деятельности ЭИСИ.

В центре «Машук» в течение трёх дней участников семинара «Сердце Кавказа» ждут лекции, мастер-классы и панельные дискуссии с приглашенными федеральными экспертами, а также совместная работа по разработке проектов, идеи для которых получили в течение состоявшегося в ноябре 2023 года семинара. Проектные идеи и разработки по итогам семинара будут реализованы при поддержке партнёров мероприятия.

Спикерами и экспертами «Сердце Кавказа» выступают преподаватели крупнейших вузов страны, ведущие мировые практики в области работы с ценностями, общественной и культурной картиной мира, а также ключевые специалисты в сфере международной дипломатии.

Межрегиональный семинар «Сердце Кавказа» проходит при поддержке аппарата полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе, Фонда президентских грантов и Центра знаний «Машук». Партнёрами выступили департамент просветительской деятельности ЭИСИ, платформа «Дигория», программа развития кадров «Будущее Кавказа», Ассоциация студентов вузов Северного Кавказа.

Центр знаний «Машук» — совместный образовательный проект Российского общества «Знание» и Росмолодёжи. Это всероссийский центр подготовки просветительских и управленческих кадров в области образования, молодёжной политики и воспитательной работы. «Машук» открыли в августе 2022 года. Он стал одним из трёх молодёжных центров федерального значения наряду с мастерской управления «Сенеж» платформы «Россия — страна возможностей» и Университетом креативных индустрий в арт-кластере «Таврида».

Как сообщало ИА Регнум, центр знаний «Машук» 16 апреля провёл семинар-практикум «Весенний Педсовет» для 147 воспитателей, учителей, преподавателей и студентов педагогических вузов из 57 регионов. Образовательный проект «ПедСовет» проводится четыре раза в сезон.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин впервые побывал в открывшемся в августе 2022 года центре знаний «Машук». В 1960-х годах в этих местах располагался советский пионерлагерь. С 20 августа 2022 года здесь начал функционировать круглогодичный центр знаний.

В России работают четыре круглогодичных образовательных центра: Мастерская управления «Сенеж» в Подмосковье, Центр знаний «Машук» в Пятигорске, Академия «Меганом» в Судаке, а также Историко-культурный центр «Истоки» в Печорах. Как заявил Путин 4 апреля, в ближайшее время в Запорожской и Херсонской областях откроются новые молодёжные центры.