Москва, 19 апреля, 2024, 19:10 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин 19 апреля наградил заслуженных учителей и медиков столицы. Награды вручали за развитие культуры и искусства, военно-патриотическое воспитание молодёжи, за заслуги в области здравоохранения и трудовые достижения.

М. Мишин/Mos.ru./Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

«Вручил награды заслуженным москвичам. Среди них врачи, учителя, работники культуры, писатели, общественные деятели. Каждый живёт любимым делом, реализуя свои идеи и таланты», — написал мэр в Telegram-канале.

В частности, художественного руководителя «Вивальди-оркестра» Светлану Безродную отметили за безупречную службу, худрука Детского музыкального театра «Домисолька» Ольгу Юдахину — за труды в культуре и искусстве. Школьный учитель Дмитрий Субботин стал «Заслуженным учителем Москвы», Орден Пирогова вручили научному консультанту НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Юрию Радченко. Заслуженные награды получили и многие другие жители столицы. Награждение в преддверии майских праздников Собянин назвал традицией.

Как сообщало ИА Регнум, перед 8 марта Собянин вручил госнаграды и награды Москвы выдающимся женщинам столицы. Торжественная церемония прошла в белом зале столичной мэрии. Награды получили тренер Этери Тутберидзе, народные артистки Людмила Полякова и Екатерина Жемчужная, артистка Светлана Иванова, среди награждённых также оказались медики Алла Алексеева и Елена Лебедева и многие другие. По поручению и от имени президента России Владимира Путина Собянин наградил женщин медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Луки Крымского, почетной грамотой президента. Кроме того, некоторые из собравшихся получили звания «Заслужен­ный учитель РФ» и «Заслуженный работник здравоохранения РФ».