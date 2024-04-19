Сергей Собянин наградил заслуженных учителей и медиков Москвы
Москва, 19 апреля, 2024, 19:10 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин 19 апреля наградил заслуженных учителей и медиков столицы. Награды вручали за развитие культуры и искусства, военно-патриотическое воспитание молодёжи, за заслуги в области здравоохранения и трудовые достижения.
«Вручил награды заслуженным москвичам. Среди них врачи, учителя, работники культуры, писатели, общественные деятели. Каждый живёт любимым делом, реализуя свои идеи и таланты», — написал мэр в Telegram-канале.
В частности, художественного руководителя «Вивальди-оркестра» Светлану Безродную отметили за безупречную службу, худрука Детского музыкального театра «Домисолька» Ольгу Юдахину — за труды в культуре и искусстве. Школьный учитель Дмитрий Субботин стал «Заслуженным учителем Москвы», Орден Пирогова вручили научному консультанту НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Юрию Радченко. Заслуженные награды получили и многие другие жители столицы. Награждение в преддверии майских праздников Собянин назвал традицией.
Как сообщало ИА Регнум, перед 8 марта Собянин вручил госнаграды и награды Москвы выдающимся женщинам столицы. Торжественная церемония прошла в белом зале столичной мэрии. Награды получили тренер Этери Тутберидзе, народные артистки Людмила Полякова и Екатерина Жемчужная, артистка Светлана Иванова, среди награждённых также оказались медики Алла Алексеева и Елена Лебедева и многие другие. По поручению и от имени президента России Владимира Путина Собянин наградил женщин медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Луки Крымского, почетной грамотой президента. Кроме того, некоторые из собравшихся получили звания «Заслуженный учитель РФ» и «Заслуженный работник здравоохранения РФ».