Москва, 19 апреля, 2024, 18:54 — ИА Регнум. Выставку «Обыкновенный нацизм» в Музее Победы с момента её открытия 19 апреля 2022 года посмотрели почти два миллиона человек. В экспозицию вошли материалы об истории возникновения и развития украинского варианта нацизма с момента его зарождения и до наших дней, рассказали в пресс-службе музея.

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Как отметил генеральный директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник, изначально выставка «Обыкновенный нацизм» планировалась на три месяца, но по просьбе посетителей её уже несколько раз продлевали. Теперь же, спустя два года, отметил Школьник, можно назвать выставку особой вехой в истории музея. И это при том, что экспозиция не столько про Великую Отечественную войну, сколько про современность.

«Но эта современность неразрывно связана с той войной — в неё уходят корни и идеи украинского нацизма. Глубокий взгляд на современные события, осмысление нацистской идеологии в исторической перспективе, как и честная и беспощадная демонстрация ее сегодняшних преступлений — все это не может не производить впечатление. И в этом, я уверен, основная причина неослабевающей популярности нашей экспозиции», — указал гендиректор музея.

На выставке можно увидеть 250 экспонатов, которые рассказывают о зверствах украинских националистов в годы Второй мировой войны, а также о массовых преступлениях и терроре современных неонацистов на Украине. Материалы выставки дают посетителям возможность увидеть неразрывную связь Организации украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в РФ), участвовавшей в уничтожении мирного населения в годы войны, с современными националистическими организациями Украины, возродившими идеологию нацистской Германии.

В конце июня 2022 года выставка была расширена: открыли новый раздел — «Обыкновенный NАТОцизм», посвящённый агрессивной политике Североатлантического альянса, его деятельности, которая неоднократно была направлена на развязывание военных конфликтов, приведших к массовой гибели населения в различных странах.

Кроме того, выставка многократно пополнялась. Многие экспонаты были привезены с территории Донбасса межмузейной группой, созданной Министерством культуры при содействии Российского исторического общества. В неё вошли и сотрудники Музея Победы.

Выставку «Обыкновенный нацизм» также увидели жители десятков регионов России — от Псковской области до Якутии. В рамках международного проекта «Территория Победы» планшетную экспозицию «Обыкновенный нацизм» показали более 30 российских музеев. Реализуется проект «Обыкновенный нацизм» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Как сообщало ИА Регнум, из архивных документов, опубликованных ФСБ, стало известно, что гитлеровская разведка использовала украинских националистов при подготовке Третьего рейха к нападению на СССР. Такие сведения в ходе допроса раскрыли руководители германской военной разведки.

В апреле управление ФСБ в Смоленской области рассекретило архивные документы о преступлениях, совершённых нацистами на территории региона в годы Великой Отечественной войны, в числе которых материалы о казнях поляков и фальсификации спецслужбами Третьего рейха «Катынского дела».