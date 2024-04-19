Великие Луки, Псковская область, 19 апреля, 2024, 18:54 — ИА Регнум. Эксперты на расширенном заседании совета Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП РФ) обсудили условия развития обрабатывающих производств и аграрных предприятий. Председателем выступил председатель совета ТПП по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России Константин Бабкин. Мероприятие состоялось 18 апреля в промышленном технопарке «Электрополис» в городе Великие Луки.

Пресс-служба Торгово-промышленной палаты РФ Председатель совета ТПП по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России Константин Бабкин

Открывая заседание, Константин Бабкин призвал «вооружить» российскую экономику, изменив налоговую, денежно-кредитную и внешнеторговую политику, а также предоставить предприятиям-производителям льготы, аналогичные действующим в IТ-секторе, защитить рынок с помощью технического регулирования, способствовать притоку кадров на предприятия.

Бабкин указал на необходимость улучшения условий производства и продвижения продукции для российских производителей как для внутреннего, так и для внешнего рынков. Он сравнил темпы роста производства и ВВП на примере современных России, Китая и РСФСР за 1990 год и отметил, что сырьевая направленность экономики все больше отбрасывает Россию в развитии.

«Когда в 1980-е совершали перестройку, то говорили, что советское хозяйство неэффективно, но после реформ мы стали развиваться медленнее. В СССР в среднем экономика росла по 10% в год. Президент РФ говорит, что надо добиваться экономической независимости, развивать несырьевые производства, но те, кто обеспечивают у нас налоговую политику, делают все наоборот, и даже как в 90-е годы», — считает он.

Он обратил внимание на то, что в 2023 году по сравнению с предыдущим годом поступления со стороны несырьевых предприятий выросли: НДС на 11%, НДФЛ на 12%, налог на прибыль на 23%, то есть налоговая нагрузка на несырьевые предприятия растет, а на сырьевые — снизилась.

О проблемах, сдерживающих экономическое развитие страны, заявили и экономист Владимир Гамза. Он подчеркнул, что наиболее сильная импортозависимость на сегодняшний день сохраняется в сфере фармацевтики, потребительских товаров и машиностроении.

Гендиректор великолукского предприятия «Подъемные машины» Николай Сидоренков в свою очередь отметил, что за 2022-23 годы рынок грузовиков вырос с 84 тысяч до 143 тысяч единиц. Однако основной рост был обеспечен за счет импорта китайских машин. Их доля увеличилась до 60%. В то же время продажи российских брендов сократились. Аналогичная ситуация складывается и в отношении крановой техники.

Успех китайской продукции Сидоренков объяснил поддержкой КНР экспортных отраслей, разумной налоговой системой и госполитикой. При этом остаются вопросы, связанные с качеством продукции — китайцы не стремятся открывать в РФ сервисные центры или обеспечивать достаточный объем поставок запасных частей. Помимо этого, требования к безопасности в отношении китайской спецтехники ниже и не соответствуют регламентам, которые действуют в России.

Пресс-служба Торгово-промышленной палаты РФ На заседании совета Торгово-промышленной палаты РФ

По итогам заседания Константин Бабкин подчеркнул, что у России есть огромный потенциал для развития отечественной продукции во многих нишах.

«Можно было бы заработать деньги, создавать рабочие места, но этого не делается — не потому, что кадров у нас нет. С помощью современных технологий и роботизации можно повысить производительность труда, если это будет выгодно, но сейчас просто невыгодно. Сравниваем условия: в Китае 20% налогов берут, а тут 47%, там кредит 0,05%, а у нас 20%, там экспортная поддержка до 65%, а у нас 0», — заявил он.