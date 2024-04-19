Москва, 19 апреля, 2024, 18:48 — ИА Регнум. Международный валютный фонд отметил довольно сильный рост экономики России благодаря высокой экономической активности, сообщил на брифинге 19 апреля директор Европейского департамента МВФ Альфред Каммер.

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«Прогнозируем рост в этом году. В прошлом году мы также наблюдали довольно сильный рост. Это объяснялось тем, что экономическая активность оставалась высокой», — заявил он.

Каммер добавил, что объёмы экспорта российской нефти сохранялись на фоне высоких цен. МВФ увидел также восстановление объёмов потребления и рост реальных зарплат в стране.

В отчёте МВФ по состоянию Европейского региона, опубликованном на сайте фонда 19 апреля, сообщается, что экономика России доказала устойчивость за последние два года в условиях масштабных санкций.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале первый заместитель главы МВФ Гита Гопинат заявила, что экономика России развивается лучше, чем ожидали. В январе фонд пересмотрел в сторону повышения прогнозы по росту ВВП страны. Согласно новым оценкам МВФ, в 2024 году рост российского ВВП составит 2,6%.

Рост ВВП России в январе 2024 года составил 4,6% в годовом сравнении.

В феврале президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что рост российской экономики в 2023 году составил 3,6%, это выше среднемировых темпов. Экономика развитых стран растёт в среднем на 1,5%, в мире показатель составляет в среднем 3%, отметил российский лидер.

Глава государства подписал закон, предусматривающий повышение минимального размера оплаты труда на 2024 год до 19 242 рублей. На 2023 год МРОТ составлял 16 242 рубля.

Премьер-минитср Михаил Мишустин 3 апреля заявил о рекордном за последние 12 лет росте объёма инвестиций в российскую экономику. Объём вырос на десять процентов.