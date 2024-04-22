Москва, 22 апреля, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Каждый четвертый индивидуальный предприниматель в России — представитель молодежи. Всего в стране сегодня около миллиона в возрасте до 35 лет. Такие данные представила Корпорация МСП в ходе форума молодых предпринимателей «Создай наше», организованном РБК, АСИ и Корпорацией МСП.

Иван Шилов ИА Регнум Бизнес, предпринимательство, МСП

Среди вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей доля молодых людей составляет 44%. Еще 5,2 млн человек в возрасте до 35 лет ведут предпринимательскую деятельность в качестве самозанятых.

«Эти данные позволяют сделать вывод о росте интереса российской молодежи к предпринимательской деятельности», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. По данным Корпорации МСП, если среди ИП доля молодых людей составляет почти половину, то среди самозанятых их уже более 53%. «Сегодня в этой категории около 5,2 млн людей в возрасте до 35 лет», — добавил Александр Исаевич.

Александр Исаевич рассказал, что наибольшее количество новых предпринимателей регистрируется в розничной торговле, она приросла на 41% в прошлом году. «Тут в большей степени тон задает онлайн-торговля на маркетплейсах. Есть уверенность, что эта сфера будет очень активно расти в ближайшие годы», — подчеркнул он. По его словам, пока порога ее насыщения не видно. «За торговлей по числу новых молодых предпринимателей с большим отрывом следуют деятельность по предоставлению различных персональных услуг (5%) и продуктов питания и напитков (4%)», — сказал Александр Исаевич.

«Сегодня молодежь готова и может стать драйвером развития сферы малого и среднего предпринимательства. И государство помогает преодолевать трудности, с которыми молодые люди сталкиваются при ведении бизнеса. Так, по данным ФНС России, 58% молодых предпринимателей уже пользовались государственными мерами поддержки», — сообщил Александр Исаевич.

Напомним, в настоящее время поддержкой и развитием системы молодежного предпринимательства на федеральном уровне занимаются профильные министерства и ведомства: Минэкономразвития, Минобрнауки и Росмолодежь, а также институты развития, прежде всего, Корпорация МСП.