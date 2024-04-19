Ставрополь, 19 апреля, 2024, 18:29 — ИА Регнум. В Ставропольском крае может появиться кластерная организация для виноделов. Это позволит предпринимателям облегчить сервисную работу и выйти на более масштабные рынки, сообщили на пресс-конференции в РИЦ Ставропольского края.

Hajime NAKANO Бокал вина

Агентство виноградарства и энологии на протяжении восьми лет занимается изучением структуры соответствующего рынка. По словам директора агентства Серафима Мелентьева, в небольших предприятиях существует проблема в отсутствии сервиса.

Инвесторы, которые имеют малые и средние предприятия, занимаются одновременно всем: технологией, инфраструктурой, бухгалтерией, учётностью и т.д. В связи с этим растёт и себестоимость продукта, сообщает издание «Победа26».

По мнению Серафима Мелентьева, решить проблему поможет создание кластера — управленческой организации, которая объединит всех участников и даст им возможность делить расходы и пользоваться общей инфраструктурой. Так, небольшие винодельческие предприятия смогут получить лицензию и выходить на более масштабные рынки со своей продукцией.