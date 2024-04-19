Москва, 19 апреля, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Бывшего министра энергетики Московской области Александра Самарина поместили под домашний арест. Такое решение 19 апреля вынес Басманный суд Москвы.

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«Постановлением Басманного районного суда города Москвы <…> в отношении Самарина Александра Юрьевича избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 30 суток», ― сообщили в пресс-службе суда.

Под домашним арестом бывший чиновник останется до 17 июня 2024 года. Следственные органы настаивали на заключении обвиняемого под стражу.

Самарину предъявили обвинение по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). По версии следствия, будучи главой минэнерго Подмосковья, он не обеспечил приём объектов теплоснабжения, формально подойдя к их подготовке к отопительному сезону. В результате на трубопроводе теплосети Подольска произошла авария.

Как сообщало ИА Регнум, 4 января в Подольском городском округе Московской области произошёл прорыв на теплотрассе от котельной ЗАО «КСПЗ». Специалисты обнаружили на режимном объекте три утечки.

Без тепла остались 170 жилых домов и организаций. Из-за продолжительного отсутствия отопления в микрорайоне Климовск ввели режим ЧС локального характера.

Следственный комитет Подмосковья возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также следователи начали проверки по фактам отсутствия тепла в подмосковных Чехове, Солнечногорске, Балашихе, Лобне, Подольске, Химках, Люберцах, а также Раменском и Наро-Фоминском районах.