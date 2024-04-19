Киев, 19 апреля, 2024, 19:46 — ИА Регнум. Дроны, способные преодолевать тысячи километров, это реальность сегодняшнего дня. И у киевского режима, который терроризирует своими ударами российские регионы, есть все возможности для получения таких устройств, а также налаживания их выпуска на территории Украины. Вопрос — зачем, считает военно-политический публицист Михаил Онуфриенко. комментируя сообщение британской прессы о том, что на Украине появилось производство БПЛА, способных преодолевать до трёх тысяч километров.

Иван Шилов ИА Регнум

Выпуск беспилотников, способных преодолевать тысячи километров, это, как заметил эксперт, вполне решаемая чисто техническая задача. Достаточно увеличить запас топлива в аппарате за счёт снижения полезной нагрузки.

«Но это вопрос целесообразности, а для украинской хунты вопрос целесообразности не стоит. Ещё летом, на фоне неудачи широко анонсированного контрнаступа, было ясно, что киевский режим будет неизбежно стремиться взять реванш за счёт увеличения количества ударов вглубь территории России. При этом говорить о стратегии, о здравом смысле этого режима в принципе бессмысленно. Они десять лет обстреливают Донецк и рассказывают при этом, что у них дефицит снарядов. Обстреливать не перестают. Причём не военную, а гражданскую инфраструктуру. То есть даже стратегия, направленная на устрашение мирного населения, не опирается на логику», — прокомментировал Онуфриенко.

Поэтому России надо быть готовой к тому, что у противника появятся, в том числе, беспилотные аппараты, способные преодолевать значительно большие расстояния, чем до сих пор.

Не следует, по словам эксперта, и сбрасывать со счетов вероятность запуска отдельных беспилотников из глубины российской территории силами агентов киевского режима. Онуфриенко обратил внимание, что ФСБ достаточно часто выявляет завербованных в России террористов и их пособников, наладивших сотрудничество со спецслужбами Украины. И такие агенты вполне могут использовать в преступных целях беспилотные аппараты, собранные уже в России.

«Беспилотники стали неотъемлемой частью нашей жизни. Изготовить взрывчатку в домашних условиях тоже реально. Поэтому одновременно присутствуют все факторы — и запуски с территорий, контролируемых киевским режимом, в большом количестве на дальние дистанции, и риски запусков агентурой врага из глубины российской территории. Да и применение для сброса взрывчатки малоразмерных воздушных шаров — метеозондов — это тоже ничуть не отменяет», — отметил собеседник ИА Регнум.

Новые беспилотники, способные летать на многие сотни километров, появились у Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил британский журнал The Economist. Лучшая из новых моделей, по утверждению издания, имеет дальность действия до 3000 километров и способна достичь Сибири.

The Economist уточнил, что в производство современных дронов киевский режим инвестировал сотни миллионов долларов, а выпуск беспилотников дальнего действия налажен как минимум на шести предприятиях. Организация такого производства, как указало издание, стало необходимым из-за нежелания Запада предоставлять Украине оружие дальнего действия.

В начале апреля глава министерства цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров, как сообщало ИА Регнум, заявил, что украинские конструкторы якобы получили возможность собирать БПЛА с дальностью полёта свыше 1000 км. Сейчас большинство дронов на службе у киевского режима имеют радиус действия от 700 до 1000 км.

По словам министра, за год на Украине темпы производства беспилотников выросли в десять раз, а за 2024 год планируется собрать примерно 1 млн устройств. Кроме того, к концу года ВСУ, по словам чиновника, могут впервые задействовать на поле боя БПЛА с искусственным интеллектом.

Немецкое издание Bild 5 апреля со ссылкой на собственные источники сообщило, что уже в нынешнем году Украина получит, а также сможет производить самостоятельно ударные беспилотники с радиусом действия до 2,5 тыс. км. По утверждению газеты, киевское конструкторское бюро «Луч» создало новый ударно-разведывательный БПЛА, якобы способный летать на расстояние 3300 км с нагрузкой до 300 кг.