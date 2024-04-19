Бирск, Башкирия, 19 апреля, 2024, 18:03 — ИА Регнум. В Бирском районе в Башкирии вспыхнул пожар на ферме, сообщили 19 апреля в пресс-службе регионального управления МЧС.

ГУ МЧС России по республике Башкортостан

Пожар вспыхнул в деревне Вязовка в пятом часу вечера. Когда на место ЧП прибыли пожарные, горела вся площадь здания, находящиеся рядом гараж, баня и сарай.

«Общая площадь пожара более 1200 квадратных метров. Сейчас пожар удалось локализовать», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в результате пожара ожоги рук получил мужчина 1969 года рождения. Сгорели 80 овец, восемь телят и 50 кур. Хозяин фермы успел вывести из горящего здания 20 овец.

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В ведомстве отметили, что пожар мог произойти из-за автомобильного аккумулятора, оставленного на зарядке без присмотра.

Как сообщало ИА Регнум, 17 апреля в Краснодарском крае загорелось двухэтажное здание склада с пиломатериалами в городе Апшеронске. Площадь пожара составила тысячу квадратных метров.

В этот же день в результате пожара в Джидинском районе в Бурятии погибла женщина с двумя детьми. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.