Днепропетровск, Украина, 19 апреля, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Российские военные ударили по речному порту, району нефтебазы и расположения украинской армии в городе Никополь в Днепропетровской области. Об этом 19 апреля сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

РИА Новости

«Прилёт в Никополь, вернее серия прилётов, не менее трёх. Есть мощная детонация и есть работа ПВО. Один в направлении речного порта с большой детонацией, ещё два — района Довгалевка, конкретнее сказать сложно, но в ту сторону поехали скорые», — рассказал он «РИА Новости».

В районе Довгалёвка расположены нефтебаза, пристань нефтебазы, склады и общежития, в которых видели украинских военных, добавил Лебедев.

Официальных сообщений, подтверждающих удары от российского Минобороны не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, в тот же день глава областной военной администрации Олег Кипер заявил, что в Одесской области ударами ракет повредили припортовую инфраструктуру. Чиновник сообщил об одном пострадавшем, которого, по его словам, госпитализировали с осколочным ранением.

В свою очередь Лебедев утром сообщал об ударе по Мартыновскому аэродрому ВСУ под Николаевом. Местные жители сообщили, что прилёт ощущали в близлежащих районах — дома «хорошо тряхнуло». Аэродром находился в Вознесенском районе.

Аналогичным образом в Минобороны России не подтверждали удары по военным объектам в Одесской области и под Николаевом.