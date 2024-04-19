Банги, 19 апреля, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Россия может разместить военную базу в восточной части Центрально-Африканской Республики (ЦАР). Об этом 19 апреля заявил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера.

Михаил Метцель/ТАСС Встреча президента РФ Путина и президента ЦАР Туадера

«Почему бы и нет? Я считаю, что для этого можно использовать восточный регион, который очень обширен, который находится на очень большом удалении и где много негативных сил», — сказал он в интервью YouTube-каналу RTVI.

По словам президента ЦАР, это могло бы поспособствовать обеспечению безопасности границ страны и помочь прикрыть армию республики.

Туадера отметил, что уверен в том, что эту ситуацию удастся проанализировать в ходе продолжения сотрудничества России и ЦАР, добавив, что такое решение, по его мнению, поможет укрепить армию африканского государства.

Как сообщало ИА Регнум, 19 апреля президент ЦАР заявил, что в республике будут рады, если туда приедут президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Путин и Лавров могут посетить ЦАР в любое время, и тепло отозвался о своём недавнем визите в Россию.

Туадера посещал Россию в середине февраля для участия в антиколониальном форуме. В ходе визита он встретился с заместителем председателя Совбеза России Дмитрием Медведевым для обсуждения двусторонних и международных вопросов и посетил выставку «Подвиг народа» в музее Победы.

В сентябре 2023 года президент ЦАР отказался выполнить просьбу президента Франции Эммануэля Макрона вывести из республики российский военных инструкторов для сближения стран. Туадера подчеркнул, что этот вопрос не касается французского лидера.