Хельсинки, 19 апреля, 2024, 17:49 — ИА Регнум. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо 19 апреля при осмотре закрытой границы с Россией совместно с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен отказался обсудить тему её открытия с представителями русскоязычного населения региона.

IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо

«Мы хотели пообщаться с политиками на эту важнейшую для нас тему, проинформировать европейских чиновников и журналистов о существовании людей, чью жизнь так усложнила нынешняя ситуация, но, увы, для общения с народом времени у них не нашлось: офис премьер-министра отказал нам в аудиенции, сославшись на плотный график», — сообщили активисты местного движения «Александровское общество» в Telegram-канале.

Отмечается, что границу чиновники осмотрели с борта вертолёта. Позднее на пресс-конференции Орпо попросил у Евросоюза выделить средства на помощь граничащим с Россией регионам, которые, по его утверждению, якобы экономически пострадали из-за действий Москвы.

Как сообщало ИА Регнум, в конце 2023 года Финляндия начала закрывать контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. В декабре остановилась работа последних двух КПП. Официально решение объясняли «наплывом беженцев» из стран Ближнего Востока и Африки и обвинениями в адрес Москвы, при этом Финляндия не сообщала, почему государственная погранслужба пропускала мигрантов.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что финская сторона так отгораживает себя не только от России, но и от мирового большинства, а действия Хельсинки портят жизнь самим финнам. Москва пытается обсудить с Хельсинки этот вопрос, но Финляндия избегает контактов с Россией, добавила она.

В феврале власти Финляндии сообщили, что пропускные пункты, скорее всего, останутся закрытыми, а полное открытие восточной границы маловероятно даже в апреле, когда истекает срок последнего решения о закрытии. Спустя месяц СМИ сообщили, что муниципалитет Виролахти, расположенный на границе с Россией, пришёл в упадок. Журналисты заявили о пустых улицах и предупредили, что ему грозит исчезновение. И даже после этого правительство страны 4 апреля приняло решение, что граница Финляндии и России останется закрытой на неопределённый период.