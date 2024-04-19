Москва, 19 апреля, 2024, 17:30 — ИА Регнум. В Москве сотрудники спецслужб задержали местного жителя по подозрению в распространении вредоносного программного обеспечения. Об этом 19 апреля сообщили в пресс-службе управление ФСБ в Москве и Московской области.

ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

По данным ведомства, 34-летний мужчина находил покупателей вредоносной программы через свой сайт и связывался с ними в Telegram. После оплаты он высылал клиентам файл с программным обеспечением, ключ активации и поясняющее видео.

В ФСБ добавили, что ПО предназначалось для несанкционированного уничтожения, модифицирования и копирования компьютерной информации.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Санкции статьи о создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники ФСБ во взаимодействии с МВД 18 апреля изъяли более 600 SIM-боксов, которые использовали для незаконной регистрации аккаунтов в соцсетях и электронных кошельков в интересах украинских террористических организаций. В общей сложности правоохранители изъяли свыше 300 тыс. SIM-карт в 40 регионах страны.

Кроме того, в рамках операции задержали 43-летнего жителя Санкт-Петербурга. В отношении него возбудили уголовное дело. По данным ФСБ, он предоставлял услуги по активации SIM-карт российских операторов связи в интересах украинских террористических организаций.

В ходе первого этапа операции, которая проходила в декабре прошлого года, сотрудники ФСБ и МВД изъяли устройства связи, SIM-боксы и серверные станции, суммарных мощностей которых хватило бы на более чем 40 млн мошеннических звонков в сутки.

Официальный представитель МВД Ирина Волк уточнила, что правоохранители обнаружили 937 SIM-банков, 11 серверных станций, обеспечивающих работу устройств связи. Из теневого оборота изъяли не менее 277 тыс. SIM-карт различных операторов. Оборудование предназначалось для массовой рассылки, активации SIM-карт и преобразования международного телефонного трафика в российские сети. Обвинения предъявили 44 фигурантам.