Люберцы, Московская область, 19 апреля, 2024, 17:37 — ИА Регнум. В подмосковном городе Люберцы задержали мужчину, который проник в здание школы, сообщила городская администрация в Telegram-канале.

Кадр из видео

Мужчина ворвался в здание начальной школы примерно в 10:30 мск. На место после срабатывания тревожной кнопки прибыл экипаж группы захвата.

«Мужчина пытался оказать сопротивление сотрудникам Росгвардии, но был задержан, личность гражданина в настоящее время устанавливается», — сообщили в администрации.

По данным портала msk1.ru, мужчина находился в неадекватном состоянии, перепрыгнул через турникет и побежал на третий этаж. Его пытался остановить учитель физкультуры, но ему это не удалось. По данным портала, мужчина — отец одного из учащихся.

Как сообщало ИА Регнум, в конце прошлого года ученица восьмого класса устроила стрельбу в школе в Брянске. Как выяснилось, оружие она взяла у отца. В рамках уголовного дела задержали гендиректора частного охранного предприятия, женщину-охранника школы и отца нападавшей восьмиклассницы.

Президент Владимир Путин 20 февраля заявил о необходимости добиться чёткого соблюдения всех требований в вопросе обеспечения безопасности школьников. Это касается обеспечения учебных учреждений экстренной связью с полицией, системами видеонаблюдения и оповещения. Президент потребовал наладить пропускную систему в школах и создать условия для людей, несущих ответственность за охрану учебных заведений.