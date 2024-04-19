Москва, 19 апреля, 2024, 17:05 — ИА Регнум. Актёр Михаил Мамаев, известный по роли Никиты Оленева в фильмах про гардемаринов, получил ранение в зоне проведения спецоперации. Фотографию из госпиталя он опубликовал в Telegram-канале.

Телеграм канал Михаила Мамаева (t. meMamaev_Mikhail)

На снимке артист лежит на больничной койке с повязкой на глазу. Никаких комментариев и подробностей получения травмы он не сообщил. Но опубликовал под фотографией стихотворение собственного сочинения:

«Полна теплом больничная палата ―

итог моих последних пары лет.

Весна ― как это много для солдата,

как важен этот мирный теплый свет!

Века сошлись в мгновенья. Жарким сором

под рваным веком мой клубится век.

Блуждают по больничным коридорам

родные лица, улетая вверх…»

Как сообщало ИА Регнум, звезда фильма «Виват, гардемарины!» Михаил Мамаев с конца 2022 года находится в зоне проведения спецоперации, куда он поехал добровольцем. Решение участвовать в СВО актёр объяснил тем, что он так воспитан. Он заявил, что в сложные для Родины времена это даже не обязанность, а честь — послужить своему Отечеству.

В начале декабря прошло года Мамаева не пустили в эфир «России» из-за бейсболки с флагом России. Инцидент также произошёл на записи программы «Привет, Андрей!». Как рассказал Мамаев, он приехал с фронта специально для программы, чтобы в числе гардемаринов поздравить зрителей с будущим сочельником. Но редактор и режиссёр программы сослались на требование оператора снять головной убор, актёр отказался.

Мамаеву также не разрешили спеть «Катюшу» в программе Андрея Малахова, несмотря на то что он предложил всем участникам телепередачи исполнить патриотическую песню. Руководство программы посчитало песню «пафосной».