Магас, 19 апреля, 2024, 17:03 — ИА Регнум. Инвестиции являются не только мощным драйвером роста, но и значимой частью экономического развития Ингушетии. Об этом заявил глава республики Махмуд-Али Калиматов в ходе ежегодного отчета правительства Ингушетии.

Иван Шилов ИА REGNUM Ингушетия

Калиматов подчеркнул, что власти республики на протяжении нескольких лет активно работали над созданием условий, которые были бы максимально комфортными для инвесторов. «Налоговые льготы, служба «одного окна» при оформлении документов, готовые промышленные площадки и многое другое было предусмотрено именно для этих целей», — перечислил Махмуд-Али Калиматов. Оценивая итоги проведенной работы, он подчеркнул, что на сегодняшний день республика демонстрирует хорошие результаты по инвестициям. «К нам идут инвесторы с крупными проектами. И мы намерены продолжать также динамично работать в этом направлении», — заверил глава республики.

Одним из существенных достижений Ингушетии председатель правительства республики Владимир Сластенин назвал внедрение регионального инвестстандарта–2.0 в прошлом году. По его словам, теперь регион может в значительной степени оптимизировать инвестпроцессы. Например, в Ингушетии существенно упростилось взаимодействие инвесторов с региональными органами власти, а сами инвестпроекты запускаются значительно быстрее. Более того, наличие регионального инвестстандарта позволяет республике претендовать на получение дотаций из федерального бюджета с целью проведения частичной компенсации выпадающих доходов бюджета от использования «Инвестиционного налогового вычета».

Напомним, сейчас на территории Ингушетии на финальной стадии находится реализация двух крупных инвестпроектов — «Строительство промышленного тепличного комплекса в с. п. Троицкое» и «Строительство производственного комплекса, предназначенного для производства газобетонных блоков», благодаря которым в регионе удастся создать 365 рабочих мест.