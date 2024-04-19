Вашингтон, 19 апреля, 2024, 17:07 — ИА Регнум. Переговорные позиции Киева сейчас стали гораздо хуже, чем они были в начале украинского конфликта. Такое мнение 19 апреля высказал обозреватель американского издания Responsible Statecraft Блез Мэлли.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Сейчас, когда помощь Запада остановилась, а ход конфликта складывается в пользу Москвы, Украина находится в менее выгодной переговорной позиции, чем раньше, и Россия, возможно, менее склонна начать переговоры», — написал он.

По словам обозревателя, за более чем два года с момента начала конфликта недоверие между Россией, Украиной и Западом только выросло, а потому, по его мнению, теперь добиться урегулирования конфликта дипломатическим путём будет тяжелее, чем в 2022 году.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 19 апреля бывший посол Франции в России Сильви Берманн заявила, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому в какой-то момент придётся признать тяжёлую для украинских войск ситуацию на фронте и начать переговоры. По её мнению, лидер киевского режима был уверен в способности Киева победить в конфликте и вдохновлён поддержкой Запада.

Зеленский 16 апреля в очередной раз заявил, что не будет вести переговоры с Россией. Он также выступил с утверждением, что любые договорённости об окончании конфликта на Украине якобы должны основываться только на условиях Киева, включая «формулу мира».

Глава МИД России Сергей Лавров 19 апреля заявил, что «формулу мира» Зеленского нельзя рассматривать как фундамент для урегулирования украинского кризиса. Министр уточнил, что Россия уважает позицию Китая по этому вопросу, представители которого ранее говорили о необходимости созыва конференции, которую признают и Москва, и Киев.

Ранее в этот же день Лавров заявил, что Россия готова вести переговоры по Украине, однако киевскому режиму нет никакой веры. Министр напомнил, что о готовности российской стороны к переговорам неоднократно заявлял он сам, президент Владимир Путин и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.