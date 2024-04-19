Банги, 19 апреля, 2024, 16:53 — ИА Регнум. В Центрально-Африканской Республике будут рады, если в страну приедут президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров, заявил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера в интервью, опубликованном 19 апреля телеканалом RTVI.

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«Конечно же, мы хотим, чтобы президент Путин однажды посетил Центрально-Африканскую Республику. Кстати, мы даже отправили приглашения для него и для министра Лаврова», — Туадера.

Он подчеркнул, что российский лидер и глава МИД могут приехать в любое удобное для них время. Глава ЦАР также тепло отозвался о своём визите в Россию. Президент, отметил, что Москва произвела на него хорошее впечатление, и он с большим удовольствием побывал бы в ней еще раз.

Как сообщало ИА Регнум, Туадера посещал Россию в феврале. Он участвовал в антиколониальном форуме «За свободу наций!», который проходил в Москве. Президент ЦАР также встретился с заместителем председателя Совбеза России Дмитрием Медведевым для обсуждения двусторонних и международных вопросов.

В сентябре 2023 года Туадера отказался выполнить просьбу президента Франции Эммануэля Макрона вывести из ЦАР российский военных инструкторов для сближения стран. Глава Центрально-Африканской Республики заявил, что этот вопрос не касается французского лидера.