Киев, 19 апреля, 2024, 16:47 — ИА Регнум. В возрасте 61 года умер актёр театра и кино Пётр Никитин. Об этом сообщил 19 апреля украинский Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко.

Кадр из видео Пётр Никитин

Никитин родился в 1963 году, окончил театральное отделение Харьковского государственного института искусств. Сначала был актёром харьковского Государственного академического русского драматического театра имени Пушкина, затем — Центра современного искусства «Новая Сцена», после — Национального академического театра имени Леси Украинки. В 2021 году начал работу в труппе Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

С 2000-х годов исполнял роли во многих российско-украинских и украинских проектах, таких как в том числе сериал «Слуга народа», главную роль в котором исполнил действующий глава киевского режима Владимир Зеленский. Помимо этого Никитин сыграл в таких проектах, как «Матч», «Шулер», «По законам военного времени» и других. На театральной сцене играл в спектаклях «Дети солнца» по Максиму Горькому, «Женитьба» по Николаю Гоголю и других постановках.

Причина и обстоятельства смерти Никитина не называются.